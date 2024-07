La competizione per la guida del clan tra Friscia e Maniscalco: “Si è appattato con quelli di Ribera”

La morte dello storico boss Totò Di Gangi, travolto da un treno il 29 novembre 2021 poco dopo essere uscito dal carcere, aveva lasciato un evidente vuoto di potere a Sciacca. Uno spazio che in tanti reclamavano. A partire da Accursio Dimino, alias “Matiseddu”, storico uomo d’onore della locale famiglia. La sua ascesa è stata però interrotta sul nascere con l’ennesimo arresto nell’operazione Passepartout, l’indagine che ha coinvolto anche l’ex collaboratore parlamentare Antonello Nicosia. Ed è proprio dalle ceneri di questa attività investigativa che nasce l’odierna inchiesta culminata con il blitz della Guardia di Finanza negli scorsi giorni. Con la “caduta” di Dimino e la morte del boss Di Gangi si sono così fatti avanti altri due “pretendenti al trono”.

Si tratta di Domenico Friscia, 61 anni, e Domenico Maniscalco, 58 anni. Il primo è uno storico uomo d’onore di Sciacca, già arrestato nel 2003 nell’operazione “Itaca” e nuovamente coinvolto in seguito alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Bucceri nell’inchiesta “Opuntia”; il secondo, invece, era il braccio destro di Di Gangi che definiva “un padre”. Imprenditore, incensurato, viene arrestato (e poi assolto) nella maxi operazione “Montagna”. Gli inquirenti nel 2016 lo filmano mentre partecipa ad un summit di Cosa nostra con esponenti mafiosi di mezza Sicilia al “Pigno d’Oro” di Catania. Secondo l’attività investigativa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, vi erano fibrillazioni all’interno della famiglia di Sciacca ancora prima della morte del boss Di Gangi, ormai anziano, con problemi di salute e detenuto.

Due i pretendenti al trono. E le perplessità si manifestano subito. È il 13 novembre 2019 e in carcere viene intercettata una conversazione tra Di Gangi e il figlio. Quest’ultimo dice al genitore: “Siccome tu hai lasciato a uno che hanno arrestato.. hai lasciato la a Nerone diciamo.. sapevano tutti che era tuo.. allora Nerone poteva pure approfittarsene..” Maniscalco sapeva benissimo che la presenza di Di Gangi gli avrebbe certamente consentito di avere una posizione di supremazia nei confronti di Friscia. Intercettato, parlava così con un soggetto: “Io con lui ci stavo benissimo anche se lui aveva un’eta diversa, però ci capivamo.. come mi capivo con lui, manco con mio padre mi capivo.. Mi voleva proprio bene ed io gliene volevo pure a lui.. Se lui fosse qui io sarei di nuovo come prima..” Il vero spartiacque nella competizione per la leadership del clan è però rappresentato dalla morte di Totò Di Gangi. Già nei giorni successivi al decesso dell’anziano capomafia si registrano sussulti per capire chi comanderà da quel momento in poi.

Le indagini, scrivono gli inquirenti, dimostreranno come in realtà la direzione della famiglia mafiosa veniva assunta prepotentemente da Domenico Friscia, circostanza nota anche a tutti gli imprenditori del circuito mafioso. A partire dal nipote di Friscia, Giuseppe Marciante che il 31 gennaio 2022 viene intercettato mentre parla di Maniscalco: “L’ha fatto mettere a piangere.. mio zio gli ha detto vieni qua che ti faccio vedere dove spunta il sole la mattina.. lo sai com’è per ora? A bacchetta…” Conferme della supremazia di Friscia che arrivano dallo stesso Maniscalco che, pur rivendicando il ruolo di vertice nel clan, parlava così con tale Accursio Rosati: “Ora è arrivato il magnaccio e comanda lui.. cosa dobbiamo fare? Anche quello là… tu sai..è inutile che racconta mischiate..”. L’interlocutore risponde: “Tu hai una linea e dall’altra parte c’è un’altra linea.. ognuno ha la sua linea..”. Per Maniscalco non ci sono dubbi, Friscia ha trovato un accordo anche con la famiglia di Ribera: “Si, appattati sono con quelli di Ribera.. te lo dico io.. con i Capizzi.. se te lo dico io.. tranquillo. Sono accordati con quelli.. siccome a me non mi interessa.. io ho una vita per i fatti miei..” Ed è in quel momento che Maniscalco lancia una proposta: “Tu vuoi fare un gruppo nuovo? Ci vuoi mettere un gruppo nuovo tu? Ma lascia stare te lo dirigo io.. c’è questa cosa.. ci vuoi essere tu? Ci sono assai cristiani..quelli giusti”.

Ulteriori fibrillazioni vengono registrate l’11 febbraio 2022 quando Marciante incontra Maniscalco. Il colloquio non viene captato ma viene intercettata una conversazione tra il nipote del boss e un altro soggetto poco dopo: “Tannu con mio zio si è nascosto, non c’è andato nemmeno a parlare.. cosa inutile.. l’unico che si può muovere per ora qui è quello.. mio zio.. che ha fatto la gavetta..” Appena cinque giorni dopo viene intercettata un’altra conversazione in cui Maniscalco ribadiva l’incompetenza di Friscia: “Minchia quello lo ha portato lì a New York, gli ha fatto fare la riunione con i Gambino.. se tu domani mattina mi dici dobbiamo andare a farci a quello.. lo andiamo a fare, ma se tu ti unisci a lui non puoi andare a fare niente perchè non sa fare un cazzo.. lo puoi mettere alla prova, se tu domani mattina gli dici senti dobbiamo andare a dare fuoco là che fai vieni? E lui non viene”. Maniscalco, parlando, esaltava le sue qualità criminali e il suo ruolo in Cosa nostra citando Francesco Fragapane, figlio dell’ex capo provincia Salvatore: “Allora Fragapane è stato nella commissione provinciale, il capo provincia era lui.. Francesco era.. i numeri uno.. un paese di 1.500 abitanti Santa Elisabetta .. comandante provinciale.. in tutta la provincia.. O pensi che ti racconto mischiate.. io sono imputato con questi..”

Che Maniscalco fosse soccombente rispetto a Friscia emergeva anche da un breve colloquio intercorso tra i due e registrato il 18 febbraio 2022. Maniscalco si lamentava di essere stato abbandonato mentre il Friscia diceva di non voler “sapere niente e di nessuno” anche perchè “ce li abbiamo addosso.. ci dobbiamo fare martoriare?”. Friscia rassicurava poi Maniscalco: “Mimmù.. a mezza parola.. sai che ti voglio sempre bene”.