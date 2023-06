La morte di Vincenzo Lattuca, domani l’autopsia

È stata fissata per domani 24 giugno l’autopsia sul corpo di Enzo Lattuca, 43 anni, fratello di Gessica Lattuca giovane mamma scomparsa nell’agosto del 2018. Ad effettuare l’esame autoptico il medico legale Alberto Alongi insieme a un medico tossicologo.

Il 43enne secondo una prima ispezione cadaverica sarebbe deceduto per overdose di droga. Il Procuratore facente funzioni Salvatore Vella ha aperto un fascicolo per spaccio di droga e morte con conseguenza di un altro reato, al momento contro ignoti. Delle indagini si sta occupando la Squadra Mobile che è coordinata dal vice questore aggiunto Giovanni Minardi.

Nelle scorse settimane Vincenzo Lattuca era stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere in concorso con ignoti. La nuova ipotesi investigativa, dopo che è stata scartata la pista legata al coinvolgimento del compagno della donna Filippo Russotto, è che sia stata uccisa dopo una lite scaturita dallo stato di ubriachezza della donna. Il cadavere sarebbe stato poi fatto sparire. Sia l’omicidio che la distruzione del corpo sarebbero stati realizzati in concorso con persone rimaste ignote.