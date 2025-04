Sciacca, 23 pannelli in ceramica per riqualificare la spiaggia di contrada Foggia

Sono in corso i lavori di riqualificazione di contrada Foggia, previsti nel bilancio comunale 2024. Le opere – spiegano gli assessori Francesco Dimino e Agnese Sinagra – prevedono il rifacimento dei muretti che costeggiano la spiaggia e l’inserimento di 23 pannelli in ceramica a tema marino, realizzati dai ceramisti saccensi e dagli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Fazello” dell’indirizzo ceramico.

Il progetto, proposto dalla consigliera comunale Daniela Campione, è stato portato avanti in collaborazione con il Comitato di quartiere Foggia e potenziato con un emendamento dell’opposizione consiliare, votato all’unanimità dall’intero Consiglio Comunale.

“Sciacca – commenta l’assessore con delega alla ceramica Francesco Dimino, commenta – è città della ceramica, e ogni occasione è utile per ribadire quanto questa identità sia centrale per il nostro presente e per il nostro futuro. Portare la ceramica nei quartieri e nei luoghi simbolici della nostra costa è un modo per affermare che la bellezza è di tutti, e che l’arte può raccontare la nostra storia anche fuori dai circuiti consueti”.

“Questo intervento – aggiunge l’assessore al Decoro urbano, Agnese Sinagra – dimostra che la ceramica non è solo un ornamento per il centro storico, ma può diventare anche uno strumento di rigenerazione per le aree costiere. È un’idea di città che valorizza ogni suo spazio, rendendolo più bello e accogliente”.

L’Amministrazione Comunale ringrazia gli architetti Venezia e Indelicato per il coordinamento tecnico dei lavori, la ditta Edilquattro per la realizzazione, il Consiglio Comunale per il sostegno, il personale dell’Ufficio Tecnico comunale e i ceramisti saccensi, che ancora una volta mettono la loro maestria al servizio della città.

L’inaugurazione dei pannelli avverrà una volta conclusi i lavori, con una cerimonia ufficiale aperta alla cittadinanza.