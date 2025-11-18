Powerchair Hockey, si apre un nuova stagione per i Leoni Sicani

La stagione 2025/26 di Powerchair Hockey è ormai alle porte e per i Leoni Sicani si apre un nuovo capitolo fatto di entusiasmo, ambizione e tanta voglia di tornare a ruggire sul campo.

Il calendario della Serie A2 è stato ufficializzato e la formazione gialloverde è stata inserita nel girone unico insieme a Red Cobra, Treviso Bulls, Wolves Bareggio e Friul Falcons: un gruppo ridotto nel numero ma ricco di squadre determinate, tecnicamente solide e capaci di offrire un livello di gioco molto competitivo.

La formula del campionato, quest’anno più che mai, impone massima attenzione fin dalla prima giornata: la squadra che chiuderà al primo posto accederà direttamente alla finale, mentre seconda e terza classificata si giocheranno lo spareggio che vale l’ultimo posto utile per contendersi la promozione in Serie A1.

Nessuno spazio per passi falsi e nessuna retrocessione dopo il ritiro degli Avengers Padova: ogni gara sarà un confronto decisivo, ogni punto potrà cambiare le sorti della stagione. Proprio per questo il debutto dei Leoni Sicani rappresenta un momento di grande importanza.

La squadra scenderà in campo domenica 23 novembre, inaugurando la stagione davanti al proprio pubblico in una cornice che si preannuncia calda e partecipe. L’appuntamento è fissato alle ore 11:30 presso il Barbera Center di Santa Margherita di Belice, dove i Leoni affronteranno i Red Cobra in una sfida che si prevede intensa e combattuta. Si tratta di un vero e proprio esordio ad alta energia: la prima partita dell’anno non solo darà l’avvio ufficiale al campionato, ma rappresenterà un banco di prova fondamentale per testare il lavoro svolto negli ultimi mesi e misurarsi subito con un avversario di grande esperienza. I Leoni Sicani affronteranno questo primo impegno con la consapevolezza del valore della propria determinazione e con quest’ultima voler iniziare la stagione nel migliore dei modi.

L’associazione invita tifosi, appassionati e tutta la comunità del territorio a partecipare numerosi, per sostenere la squadra e vivere da vicino l’emozione di uno sport che unisce agonismo, inclusione e passione.

Riempire il Barbera Center significa dare voce ai Leoni, accompagnarli in un cammino che promette emozioni e momenti indimenticabili.

Con il cuore gialloverde che batte forte, tutto è pronto per una nuova avventura: il campionato sta per cominciare e, come sempre, noi siamo pronti a ruggire.