Apertura

Ladri all’ospedale di Licata, portati via computer dal centro unico di prenotazione: stop alle attività 

I banditi hanno rubato diversi computer utilizzati dagli operatori per il servizio quotidiano. Per questo motivo l’attività è stata sospesa per la giornata di oggi

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Ladri in azione all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Ignoti malviventi, dopo essersi intrufolati all’interno della struttura sanitaria, hanno scassinato gli uffici del CUP, il centro unico di prenotazione.

I banditi hanno rubato diversi computer utilizzati dagli operatori per il servizio quotidiano. Per questo motivo l’attività è stata sospesa per la giornata di oggi. Al via le indagini dei carabinieri della Compagnia di Licata che hanno già effettuato un sopralluogo. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

Un intero numero di “Agoghè” su Agrigento Capitale Italiana della Cultura
Giudiziaria

Truffa e corruzione, sequestrata la Liberty Lines: 7 misure cautelari
Montevago

Montevago, via ai lavori di riqualificazione della chiesa e del poliambulatorio nell’ex baraccopoli 
Cultura

Valle dei Templi, prima domenica del mese con ingresso gratuito
Sciacca

Sciacca, approvato progetto per un nuovo ambulatorio veterinario
Apertura

Corruzione e appalti, arrestato Totò Cuffaro
banner italpress istituzionale banner italpress tv