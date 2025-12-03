Messina

Prodotti non sicuri, sequestrati oltre 13mila articoli natalizi

Prodotti ed accessori relativi alle imminenti feste natalizie non rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa europea

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno sequestrato prodotti ed accessori relativi alle imminenti feste natalizie non rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa europea e, pertanto, potenzialmente dannosi per la salute degli utilizzatori, per un valore complessivo di oltre 12.600 euro.

L’operazione rientra nell’ambito di un incisivo piano di interventi eseguito dalle Fiamme Gialle peloritane a tutela del mercato e della salute dei consumatori in vista dell’approssimarsi delle festività natalizie. A seguito dell’attività, sono state contestate le relative violazioni amministrative nei riguardi di un titolare di un esercizio commerciale di Santa Teresa di Riva, dove sono stati rinvenuti gli articoli non conformi alle norme in materia di sicurezza prodotti previste dal Codice del Consumo, procedendo alla segnalazione del trasgressore alla Camera di Commercio di Messina. Nel dettaglio, i finanzieri della dipendente Compagnia di Taormina hanno sequestrato 13.141 articoli natalizi, in particolare: decorazioni per alberi, tubi luminosi a led, lanterne e carillon natalizi.

Tutta questa merce, all’atto del rinvenimento, è risultata essere priva del contenuto minimo delle informazioni e delle indicazioni in lingua italiana e, per quanto riguarda il materiale elettrico, connotata dai requisiti della non conformità formale rispetto ai rigorosi standard previsti dalla normativa europea di settore. “L’operazione testimonia, ancora una volta, il costante impegno profuso dal Corpo a tutela della salute pubblica e dei diritti del consumatore finale, anche attraverso una sempre più incisiva azione nel più ampio contesto della sicurezza economico-finanziaria, con particolare riguardo alla leale concorrenza tra imprese nel mercato”, si legge in una nota. 

