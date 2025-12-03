Montevago

Montevago, via ai lavori di riqualificazione della chiesa e del poliambulatorio nell’ex baraccopoli 

Riqualificazione della chiesa e dell’ex poliambulatorio situati nell’area della ex baraccopoli, tra i luoghi simbolo della memoria e della rinascita dopo il terremoto del 1968

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

L’amministrazione comunale di Montevago ha consegnato all’impresa i lavori per la riqualificazione della chiesa e dell’ex poliambulatorio situati nell’area della ex baraccopoli Bergamo, tra i luoghi simbolo della memoria e della rinascita della comunità montevaghese dopo il terremoto del 1968.

L’intervento rientra nel piano per la riqualificazione ambientale della Valle del Belìce promosso dalla Regione Siciliana e finanziato con un importo complessivo di 650.000 euro nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027.

I lavori saranno eseguiti dall’impresa Balistreri srl; il responsabile unico del procedimento è l’architetto Michele Bono, mentre la direzione e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono affidati all’ingegnere Sergio Caramazza. L’inizio delle attività è previsto entro due settimane dalla consegna. 

“Restituire decoro e nuova vita a questi luoghi – dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – significa fare un nuovo passo importante nel percorso di rigenerazione e valorizzazione del nostro territorio. Ringrazio i tecnici, i dirigenti e i dipendenti comunali che, con impegno e professionalità, hanno lavorato in sinergia per rendere possibile quest’altro risultato”.

