Sciacca, approvato progetto per un nuovo ambulatorio veterinario

La Giunta comunale ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo ambulatorio veterinario del Comune di Sciacca.

È quanto comunicano il sindaco Fabio Termine e l’assessore al Randagismo e ai Diritti degli animali Agnese Sinagra.

Il nuovo ambulatorio sarà realizzato in locali comunali di contrada Ferraro, di circa 100 metri quadrati, con fondi comunali. Consentirà lo svolgimento di attività varie, di microchippatura, sterilizzazione e anche di pronto soccorso degli animali rinvenuti nel territorio.

Secondo la legge 15 del 2022, i servizi di microchippattura e sterilizzazione verranno prestati dal servizio veterinario dell’Asp.

Il sindaco Fabio Termine e l’assessore Agnese Sinagra ringraziano gli uffici del IV Settore per aver lavorato alacremente a portare a termine il progetto che consentirà di procedere alla fase realizzativa. Ringraziano altresì gli uffici veterinari dell’Asp per avere garantito, in questi mesi di chiusura della struttura comunale, la prosecuzione dei servizi nei canili convenzionati con il Comune di Sciacca.