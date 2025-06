Ladri in casa mentre la proprietaria dorme, portati via soldi e gioielli 

Si sono intrufolati nell’appartamento di una settantacinquenne mentre la donna era a letto. Una volta dentro, e dopo aver rovistato dappertutto, hanno rubato quasi mille euro in contanti, due Iphone, alcuni documenti e tre anelli dal valore di mille euro ciascuno. È successo a Canicattì dove almeno due malviventi hanno messo a segno un furto in uno stabile in via Regina Margherita.

La pensionata, forse dopo aver sentito trambusto, si è alzata e ha sorpreso i ladri che sono fuggiti in un attimo. La donna ha così chiamato le forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire all’identità dei due malviventi.