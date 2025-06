Calcio, gli ingegneri agrigentini conquistano l’accesso alla fase finale nazionale

La squadra di calcio dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento conquista con merito la qualificazione alla fase finale del Campionato Nazionale degli Ingegneri, in programma a settembre.

A Macerata, dal 5 all’8 giugno, i biancazzurri hanno chiuso il girone imbattuti e primi in classifica, con due vittorie ed un pareggio, dimostrando di essere una squadra che cresce, gioca con intelligenza e cuore e continuerà a far parlare di sé con prestazioni solide e convincenti.

“Essere primi nel girone e qualificati alle fasi finali è motivo di grande orgoglio per il nostro Ordine – ha detto Flavio Patti, presidente dell’associazione sportiva -. I ragazzi stanno rappresentando Agrigento con passione, spirito di squadra e grande sportività. Adesso festeggiamo, ma sappiamo che il bello deve ancora venire. Ci faremo trovare pronti a settembre!”.

Il campionato, organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in collaborazione con il Comitato Organizzatore di Macerata, ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti da tutta Italia. Le partite si sono svolte in diverse sedi della città marchigiane, offrendo ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi in un ambiente stimolante e competitivo.

Il torneo rappresenta un’importante vetrina per valorizzare l’impegno e la passione dei professionisti del settore, promuovendo al contempo i valori dello sport come strumento di crescita personale e collettiva.

“Consentitemi un caloroso ringraziamento al nostro direttivo e al Presidente, l’amico di sempre, Flavio Patti, che, con grande abnegazione e impegno, tiene unito un gruppo di amici e contribuisce a portare ancora più in alto il nostro Ordine, che continua a conseguire ogni giorno traguardi sempre più ambiziosi – ha dichiarato Achille Furioso, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento -. A nome del consiglio mi congratulo con tutti voi. Avanti tutta, viva Agrigento e la nostra gloriosa squadra di calcio. Adesso si fa sul serio. A settembre, Agrigento sarà tra le grandi protagoniste della fase finale” ha concluso Furioso.

La squadra era composta da Vito Bennardo, Gianluca Di Rosa, Salvatore Falzone, Tommaso Gibilaro, Gabriele Giglio, Francesco Giglione, Gerlando Marotta, Flavio Patti, Francesco Picone, Franco Russo, Paolo Spataro e Michele Zambuto.