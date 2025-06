Gruppi di romeni si affrontano con coltelli e mazze a Naro, 17 denunce 

Sono 17 le persone identificate e denunciate dai carabinieri per la maxi rissa avvenuta nella serata di sabato a Sant’Agostino, nel centro di Naro. Si tratta dei componenti di due famiglie dai 13 anni ai 57 anni. Tutti devono rispondere del reato di rissa aggravata. I due gruppi si sono fronteggiati in uno scontro che ha coinvolto circa venti persone, tra cui anche donne, adolescenti e alcuni bambini. Durante la colluttazione sono stati utilizzati coltelli e mazze, provocando panico tra i presenti.

La lite si è spostata immediatamente dopo in una stradina adiacente a Via San Gaetano. Lì, dopo qualche ora sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Naro, supportati dalle pattuglie delle stazioni vicine e dalla radiomobile della Compagnia di Licata. Almeno sei le persone ferite che sono state trasportate all’ospedale di Licata per le cure mediche necessarie. Particolarmente critiche le condizioni di un ragazzo di 21 anni, sottoposto nella notte a un intervento chirurgico d’urgenza e attualmente ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata.