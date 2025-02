Ladri rubano fucili del marito defunto, la vedova denunciata per omessa comunicazione

Non aveva comunicato alle autorità competenti di avere ancora in casa due fucili appartenuti al marito, deceduto poche settimane prima. I ladri sono stati più veloci e hanno “ripulito” l’abitazione portando via soldi, monili ma soprattutto un fucile semiautomatico, una doppietta e alcune munizioni.

È successo in un’abitazione di via Monte Kronio, a Sciacca. Per questo motivo l’anziana vedova è stata denunciata dai carabinieri per l’omessa comunicazione di detenzione di armi. Forse una dimenticanza o la non conoscenza delle norme ma comunque un reato.