Ladri “visitano” azienda di trasporti, rubati quasi 100 litri di carburante dai pullman

Ladri in azione a Licata. Ignoti malviventi hanno “visitato” la sede di un’azienda di trasporti in un piazzale di via Palma. I balordi hanno preso di mira i bus di linea parcheggiati nell’area riuscendo a portare via quasi 100 litri di carburante dai serbatoi.

Il gruppo ha utilizzato dei tubi di gomma per prelevare il gasolio. Poi la fuga. A fare la scoperta è stato uno dei dipendenti della ditta poco prima di iniziare il turno. Al responsabile dell’azienda non è rimasto altro che denunciare il furto ai carabinieri. Al via le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Un aiuto potrebbe arrivare da eventuali telecamere che insistono nella zona.