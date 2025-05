Elezione Papa Leone XIV, l’arcivescovo Damiano: “È stata una sorpresa”

“E’ stato una sorpresa. La prima cosa che ho pensato che il nome risponde a questa pagina di storia che stiamo vivendo, perchè P Leone XIIi è stato il papa delle cose nuove, ma ancora di più c’è ne sono adesso di cose nuove, cito l’avvento dell’intelligenza artificiale, cosi come di altre tecniche scientifiche. Anche Leone XIV si avventura nel fare un discernimento in questo nostro mondo. Ho ascoltato a pezzetti il saluto che ha fatto, non un semplice saluto, ha detto delle cose importanti che ci confortano”. Queste le parole dell’arcivescovo della comunità agrigentina, Alessandro Damiano, il giorno dopo l’elezione del nuovo Papa Leone XIV.