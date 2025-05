Al via la Mostra Estemporanea di Pittura alla Valle dei Templi

Si svolgerà domenica 1° giugno 2025, alle ore 10:00, al Giardino di Casa di Mammì – all’interno della storica Villa Rosalia Portolano (via Panoramica dei Templi 2, Agrigento) – ospiterà la Mostra Estemporanea di Pittura promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Villa Rosalia a Bonamorone.

L’iniziativa si inserisce nel calendario ufficiale degli eventi per Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 e rappresenta un’occasione unica per artisti, appassionati e cittadini di vivere un’esperienza immersiva tra arte, storia e paesaggio, nel cuore del Parco Archeologico della Valle dei Templi.

Il tema della mostra è l’identità culturale agrigentina. Gli artisti partecipanti dovranno ispirarsi a uno dei seguenti ambiti: personaggi illustri (con particolare attenzione ad Antonietta Portolano, moglie di Pirandello e figura legata a Villa Rosalia), letteratura, storia, mito, paesaggio, folklore e tradizioni popolari.

La giornata si articolerà in tre momenti principali:

• dalle ore 10:00 alle 16:00, la realizzazione delle opere;

• alle 18:00, la presentazione pubblica e il commento critico dei lavori da parte di esperti del mondo dell’arte e della cultura;

• a seguire, l’asta pubblica delle opere, con una parte del ricavato destinata al sostegno delle attività culturali e sociali dell’Associazione Villa Rosalia.

L’evento prevede anche due appuntamenti collaterali:

• l’esposizione di opere del maestro Bruno Caruso, concesse in prestito da una galleria palermitana;

• uno spazio libri curato da VGS Libri di Agrigento, partner culturale dell’iniziativa.

Gli artisti interessati a partecipare possono richiedere il bando completo e la scheda d’iscrizione scrivendo a aps.villarosaliabonamorone@gmail.com o inviando un messaggio WhatsApp al 347 4366133 entro il 20 maggio 2025. La partecipazione prevede un contributo simbolico di €15,00, comprensivo di ospitalità (colazione, pranzo e accoglienza).

Un invito a dipingere, condividere e valorizzare la bellezza e l’identità di Agrigento, in un luogo dove arte e memoria si incontrano.