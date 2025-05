FestiValle OFF: tre appuntamenti speciali tra Milano e Agrigento

C’è un filo sottile ma tenace che unisce i vicoli senza tempo di Agrigento e l’energia pulsante di Milano, e porta dritti verso uno dei momenti più attesi dell’estate musicale italiana: la nona edizione di FestiValle, in programma dal 7 al 10 agosto nella suggestiva cornice della Valle dei Templi con una line up d’eccezione che quest’anno vede tra gli headliners, tra gli altri: Vinicio Capossela, The Cinematic Orchestra, The Fearless Flyers (side project dei Vulfpeck), Carl Craig, Acid Arab e molti altri ancora.

Ma prima che il festival si accenda sotto le stelle siciliane, prende il via FestiValle OFF, un ciclo di appuntamenti pensati come un percorso di avvicinamento tra pubblico, artisti e territorio. Un viaggio fatto di suoni, incontri e piccole epifanie che anticipano la magia dell’estate.

Il primo passo di questo itinerario sonoro è previsto per domenica 18 maggio, nel cuore della Vecchia Girgenti, ad Agrigento. Non una semplice serata musicale, ma un’intera giornata dedicata alla riscoperta della città, cominciando alle 17:00 con un itinerario d’autore a cura di Blasco da Mompracem, guida visionaria che condurrà i partecipanti tra scorci dimenticati e storie invisibili. Sarà come passeggiare dentro un racconto – tra pietra, silenzio e memoria. Poi, quando il sole inizia a calare e le luci si fanno più morbide, il Giardino del Mudia (in Via Duomo) si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Alle 18:30 da Parigi l’erede di Django Reinhard! Duved Dunayevsky, l’unico musicista contemporaneo capace di replicare fedelmente lo straordinario linguaggio di Django. Molto più di un tributo, sarà una vera e propria reincarnazione, accompagnarlo da Federico Zaltron al violino presenteranno il progetto nato a Parigi String Duets of Love. A seguire, si cambia registro ma non intensità: le atmosfere si fanno elettroniche con la band palermitana Loungeness, tra synth, groove e visioni digitali, fino a chiudere la serata con il DJ set di Pepito e le sue sonoritàmediterranee. L’ingresso gratuito, ma la capienza è limitata, è consigliata la prenotazione.

Giovedì 29 maggio Festivalle Off si sposta a Milano, al Tempio del Futuro Perduto, uno dei luoghi più magnetici della scena culturale urbana. Qui l’atmosfera cambia di nuovo, aprendosi a sonorità elettroniche che guardano al futuro. Sul palco arriva Shubostar, DJ e producer sudcoreana che ha conquistato club e festival con il suo stile “cosmic disco”, un blend ipnotico di ritmi vintage e linee sintetiche spaziali. E poi ancora il live di Veezo, beatmaker milanese raffinato, che intreccia jazz, soul ed elettronica con eleganza e vibrazioni profonde. Una notte per ballare e lasciarsi attraversare dalle good vibes sonore che anticipano l’estate, durante la serata verranno inoltre completati gli annunci della line up e verranno rivelate tutte le novità della nona edizione. Ingresso gratuito, su prenotazione.

L’ultimo appuntamento di Festivalle OFF si tiene di nuovo ad Agrigento, giovedì 10 luglio, stavolta nel suggestivo Teatro dell’Efebo alla Cava di Tufo, per una serata che promette emozioni forti: “Nero a Metà Experience – Pino Daniele”. Un concerto-tributo pensato per celebrare i 45 anni dell’album che ha rivoluzionato la canzone napoletana e tracciato la rotta per tutto il movimento del Neapolitan Power. Sul palco, i musicisti originali della band di Pino Daniele per un set che attraverserà decenni di storia musicale con groove, passione e autenticità. Un’occasione rara per riscoprire le radici e l’evoluzione di un suono che, da Napoli, ha conquistato il mondo e oggi ritrova nuova linfa in progetti contemporanei come quelli di Nu Genea. I biglietti sono disponibili su Dice.fm e presso il Box Office di Agrigento.

Con FestiValle OFF, la musica non è solo spettacolo, ma gesto culturale, narrazione viva e occasione d’incontro. Una formula che porta artisti e pubblico a condividere esperienze oltre i confini del palco, nella continua ricerca di un dialogo tra linguaggi e territori.

Il countdown verso #FV25 è cominciato. Il festival internazionale nella Valle dei Templi si avvicina, ma l’estate – quella vera – inizia qui.