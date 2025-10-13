Apertura

Ladri “visitano” cimitero, rubati tombini e caditoie a Campobello di Licata 

Al via le indagini dei militari dell’Arma che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

Ladri in azione a Campobello di Licata. Ignoti malviventi hanno rubato tre tombini e la copertura di una caditoia all’ingresso del cimitero comunale. A fare la scoperta sono stati i custodi alla riapertura del luogo sacro. Il sindaco Vito Terrana, informato dei fatti, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.  

