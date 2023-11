Licata, ferito di striscio alla testa da un proiettile: indagini 

Ancora un misterioso episodio legato all’uso di armi a Licata. La scorsa notte un uomo è stato ferito alla testa, fortunatamente di striscio, con un colpo di pistola. Il proiettile lo ha sfiorato provocandogli una lacerazione nella parte superiore del capo. Per una questione di centimetri non si è consumata una tragedia. E sono ancora da chiarire i contorni della vicenda. L’uomo si è presentato la scorsa notte all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove i medici lo hanno preso in cura. Non è in pericolo di vita. I carabinieri della Compagnia di Licata hanno immediatamente avviato le indagini che potrebbero avere una rapida conclusione nelle prossime ore.

Negli scorsi giorni a Licata si era verificato un episodio simile. Un ragazzo di ventidue anni si era presentato in ospedale con una ferita alla gamba provocata da un colpo di arma da fuoco. Una vicenda anche questa in corso di accertamento e che, al momento, ha portato alla denuncia dello stesso ragazzo e di un amico, un ventiquattrenne, con cui si trovava la sera del ferimento. Entrambi sono stati deferiti per porto abusivo di arma da fuoco.