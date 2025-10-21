Licata, l’ex sindaco Pino Galanti prosciolto dall’accusa di rissa 

Il tribunale di Agrigento ha prosciolto l’ex sindaco di Licata, Pino Galanti, dall’accusa di rissa. Lo ha disposto il giudice Vincenzo Ricotta a margine dell’udienza predibattimentale, un passaggio che avviene prima del vero processo per verificare la sussistenza di tutti gli elementi alla base dell’azione penale necessari per l’eventuale dibattimento.

Per l’ex sindaco, difeso dall’avvocato Santo Lucia, è stato disposto il non luogo a procedere. La vicenda risale all’estate 2019 quando, secondo la ricostruzione, Galanti rispose ad una aggressione all’interno della sua stanza messa in atto da tre persone. Le forze dell’ordine intervennero riportando la calma, identificando e denunciando tutti. Oltre all’ex sindaco sono stati prosciolti anche altre due persone – Antonio Pira e Roberto Lauria – difese dagli avvocati Montana e Carità.