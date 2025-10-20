Favara

Minaccia i carabinieri con una pala e un martello, arrestato 44enne di Favara

All’arrivo dei carabinieri - secondo quanto ricostruito - l’uomo non si sarebbe calmato ma avrebbe cercato il contatto con i militari

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

Minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Un 44enne di Favara è stato arrestato con queste accuse dai carabinieri della locale Tenenza. I militari dell’Arma erano intervenuti dopo una segnalazione per una lite in famiglia.

All’arrivo dei carabinieri – secondo quanto ricostruito – l’uomo non si sarebbe calmato ma avrebbe cercato il contatto con i militari minacciandoli prima con una pala e poi con un martello. Il 44enne, al termine delle formalità di rito, è stato portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Giudiziaria

Licata, l’ex sindaco Pino Galanti prosciolto dall’accusa di rissa 
di Giuseppe Castaldo

“Mafia, droga e armi a Licata”: in quattro a processo 
di Giuseppe Castaldo

Pistola alla testa del genero dopo lite con la figlia, 42enne resta in carcere 
Giudiziaria

Rapina al distributore SicilPetroli a Licata, due venticinquenni a processo 
Favara

Minaccia i carabinieri con una pala e un martello, arrestato 44enne di Favara
Giudiziaria

Manifestazione non autorizzata: a processo vicesindaco, ex sindaco e attivista di Lampedusa 