Minaccia i carabinieri con una pala e un martello, arrestato 44enne di Favara

Minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Un 44enne di Favara è stato arrestato con queste accuse dai carabinieri della locale Tenenza. I militari dell’Arma erano intervenuti dopo una segnalazione per una lite in famiglia.

All’arrivo dei carabinieri – secondo quanto ricostruito – l’uomo non si sarebbe calmato ma avrebbe cercato il contatto con i militari minacciandoli prima con una pala e poi con un martello. Il 44enne, al termine delle formalità di rito, è stato portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida.