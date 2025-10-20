Giudiziaria

Rapina al distributore SicilPetroli a Licata, due venticinquenni a processo 

I due imputati sarebbero i protagonisti dell’assalto alla stazione di servizio avvenuto il 20 marzo 2023

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

Il giudice per l’udienza preliminare, Iacopo Mazzullo, ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di due venticinquenne accusati di aver messo a segno una rapina al distributore di carburante SicilPetroli a Licata nel 2023. A processo finiscono Vincenzo Pileo e Giovanni Turco, entrambi venticinquenni di Canicattì.

I due imputati, difesi dagli avvocati Calogero Meli e Giacinto Paci, sarebbero i protagonisti dell’assalto alla stazione di servizio avvenuto il 20 marzo 2023. In quell’occasione, minacciando il benzinaio con una pistola, si fecero consegnare oltre 8mila euro. Il processo si aprirà il prossimo 26 novembre davanti i giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento. 

