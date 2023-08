Licata, scontro tra un’auto e uno scooter: grave giovane centauro

Un brutto incidente si è verificato questa mattina lungo corso Serrovira a Licata. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una moto e un’auto. Il sinistro è avvenuto nei pressi dell’incrocio in via Gaetano De Pasquali. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote. Il giovane è rimasto gravemente ferito.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi con un’ambulanza che ha trasferito il centauro in ospedale. È possibile che il giovane venga portato in altro nosocomio siciliano più attrezzato con la rianimazione.