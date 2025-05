Forza Italia, le consigliere comunali Destro e Dainotto aderiscono al partito 

La dottoressa Gera Destro, medico, da giovanissima è stata la prima donna consigliere comunale a Naro, e poi assessore con deleghe a Sanità, Territorio e Ambiente. E afferma: Aderisco ufficialmente al partito di Forza Italia condividendo e sostenendo la linea politica del vice coordinatore regionale e coordinatore provinciale, onorevole Riccardo Gallo, e della deputata regionale, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. Intendo riservare massimo impegno nell’azione amministrativa e sociale legandola alle posizioni e ai valori del partito”.

L’avvocato Ilenia Dainotto, con studio a Castrofilippo, è stata anche candidata sindaco nel Comune di Castrofilippo con lista civica. E afferma: “Condivido del tutto gli ideali e i valori di Forza Italia perfettamente rispecchiati nella persona dell’onorevole Riccardo Gallo e dell’onorevole La Rocca Ruvolo, che ringrazio per avermi accolto sin da subito facendomi sentire parte integrante della sua compagine. In lui ho ritrovato non soltanto lo spessore politico ma soprattutto la schiettezza e la caparbietà nell’affrontare ogni sfida. Sono profondamente orgogliosa ed onorata di far parte di questa grande squadra”.

Gli onorevoli Gallo e La Rocca Ruvolo commentano: “Apprezziamo l’adesione delle amiche Gera Destro e Ilenia Dainotto, che contribuisce a rafforzare Forza Italia agrigentina grazie alle loro capacità amministrative e all’esperienza politica e professionale. Forza Italia prosegue costantemente l’opera di radicamento nei Comuni coinvolgendo le energie migliori del territorio”.