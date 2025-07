L’incidente in cui rimase ferito anche l’Arcivescovo, 15enne lascia l’ospedale dopo quasi due mesi 

Arrivano buone notizie da Ribera. Il quindicenne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 115, in territorio di Sciacca, lascerà in giornata l’ospedale dopo quasi due mesi di ricovero. A comunicarlo è lo stesso primo cittadino della Città delle arance, Matteo Ruvolo.

Il minorenne era stato trasferito in elisoccorso dopo lo schianto – avvenuto il 24 maggio scorso – in cui erano rimasti coinvolti sia il padre – dimesso negli scorsi giorni – e l’Arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano. Il prelato, dopo un periodo trascorso nel reparto di Ortopedia di Sciacca, si trova ricoverato nella Lungodegenza del San Giovanni di Dio. Le condizioni del 15enne erano apparse fin da subito gravi ma, dopo un intervento e settimane di prognosi riservata, è finalmente fuori pericolo, lascerà l’ospedale e tornerà a casa.