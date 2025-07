Ripresi dalle telecamere ad abbandonare rifiuti per strada, 11 soggetti segnalati alla Procura

Sono stati sorpresi a gettare rifiuti per strada creando una vera e propria discarica abusiva. Grazie all’uso delle telecamere mobili, 11 soggetti di Sciacca sono già stati individuati e segnalati alla Procura della Repubblica. Lo rende noto l’assessore Salvino Patti.

“Il lavoro continua e gli agenti stanno ancora esaminando i filmati e altri trasgressori sono stati identificati. A chi pensa che si tratti solo di una multa, diciamo chiaramente che abbandonare rifiuti è un reato e per tutti i soggetti coinvolti si aprirà un procedimento penale. Chi abbandona rifiuti non sporca solamente la propria fedina penale ma compromette il decoro della città e ne rovina l’immagine. Un danno che va riconosciuto e ripagato”; dichiara l’assessore Patti. “Non resteremo a guardare. Ci costituiremo parte civile e chiederemo il risarcimento dei danni a questi soggetti. Perché la nostra città merita rispetto, e chi la ama non la sporca.”