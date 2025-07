Screening mammografico gratuito a Licata e Sciacca

Proseguono con intensità all’ASP di Agrigento le azioni dedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori. Dopo il successo di adesioni registrato in occasione dell’open week per lo screening del tumore al seno svoltosi, dal 7 all’11 luglio, presso la Casa della Comunità di Agrigento, l’Azienda ha indetto due nuove giornate di mammografie gratuite in programma il 18 luglio presso l’ospedale “San Giacomo D’Altopasso” di Licata ed il 23 luglio al “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Entrambi gli open day si svolgeranno sia nelle ore antimeridiane che pomeridiane presso i reparti di radiologia. Tutte le donne di età compresa fra i 50 e i 69 anni potranno accedere gratuitamente, senza prenotazione e senza richiesta del medico agli esami purché sia passato un periodo di almeno due anni (salvo diversa indicazione medica) dall’ultima mammografia. Come per l’open week, le indagini diagnostiche che saranno eseguite in occasione delle due giornate di Licata e Sciacca si avvarranno di un software innovativo di Intelligenza Artificiale per l’analisi degli esami. L’ASP di Agrigento risulta tra le primissime aziende sanitarie in Sicilia ad essersi dotata di questo importane strumento d’avanguardia, un’ulteriore garanzia a tutela della salute delle donne in particolare nella prevenzione del tumore della mammella. Difatti, oltre alla doppia lettura effettuata dai due lettori certificati (radiologi esperti che hanno acquisito una formazione specifica e che refertano oltre cinquemila esami mammografici l’anno previsti dal programma di screening), viene oggi effettuata una “terza lettura” da parte di uno dei migliori software in ambito senologico per la detezione dei tumori che, dai dati in letteratura, ha consentito un incremento della sensibilità rispetto all’occhio umano nella detezione di alterazioni sospette all’esame mammografico. L’auspicio della direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale è che anche per le giornate di Licata e Sciacca l’adesione sia massiccia al fine di identificare eventuali tumori in fase precoce, cioè quando possono essere curati con maggiori probabilità di successo.