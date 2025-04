L’incidente tra Naro e Canicattì, morto il motociclista: aveva 48 anni 

Non ce l’ha fatta Angelo Sanfilippo, il motociclista di 48 anni coinvolto questo pomeriggio in un tragico incidente avvenuto lungo la strada statale 410 dir tra Naro e Canicattì. L’uomo era stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è deceduto poco dopo. Troppo gravi le lesioni riportate. Lo schianto, tremendo, è avvenuto tra una Fiat Punto e la moto di grossa cilindrata guidata proprio da Sanfilippo.

Sul posto, lanciato l’allarme, erano intervenuti i carabinieri della stazione di Naro, il personale medico e i Vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. Adesso sarà fondamentale ricostruire quanto accaduto.

Angelo Sanfilippo, la vittima