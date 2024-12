L’intimidazione al sindaco Terrana, assegnata tutela con vigilanza al primo cittadino 

Vigilanza generica radiocollegata per tutelare il sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana, vittima di una intimidazione negli scorsi giorni. Lo ha disposto il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi questa mattina in Prefettura. Il primo cittadino, dopo alcune minacce sui social, era stato avvicinato da un trentunenne che gli ha puntato alla testa una pistola a salve priva di tappo rosso.

L’uomo è stato immediatamente identificato dai carabinieri e denunciato a piede libero alla procura della Repubblica di Agrigento. Ieri mattina a Campobello di Licata molti dei sindaci della provincia di Agrigento sono scesi in piazza per manifestare solidarietà e vicinanza a Vito Terrana. Oggi il provvedimento del prefetto Caccamo che ha attivato, a tutela del sindaco, la vigilanza generica radiocollegata.