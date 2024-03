L’omicidio di Mario Jakelich, definitive le assoluzioni dei Bellavia

Diventa definitiva l’assoluzione di Calogero Bellavia, 34 anni, di Favara, in relazione all’omicidio di Mario Jakelich e al tentato omicidio di Maurizio Di Stefano. L’assoluzione di Calogero si aggiunge a quella già definitiva di Antonio Bellavia. Lo ha stabilito la Cassazione che ha rigettato i ricorsi della procura generale di Palermo e della parte civile. L’omicidio di Mario Jekelich, ventottenne empedoclino, resta dunque senza un colpevole. La vicenda è legata alla tristemente nota faida Favara-Liegi. Jakelich venne ucciso nel settembre 2014 in Belgio. Per il delitto era stato condannato all’ergastolo Calogero Bellavia salvo poi venire assolto in Appello per questo specifico caso. La pena inflitta passò così dal carcere a vita a venti anni di reclusione limitatamente al duplice tentato omicidio di Carmelo Nicotra e Maurizio Di Stefano, avvenuto il 23 maggio 2017 in via Torino a Favara. Simile percorso per Antonio Bellavia, difeso dall’avvocato Giuseppe Barba, condannato in primo grado all’ergastolo salvo poi essere assolto da tutte le accuse in Appello. La procura generale e la parte civile avevano impugnato il verdetto chiedendo l’annullamento della sentenza di secondo grado. La Cassazione ha però rigettato i ricorsi mettendo così il sigillo definitivo sulle assoluzioni dei Bellavia in relazione all’omicidio Jakelich. I giudici ermellini hanno altresì annullato la sentenza di condanna senza rinvio (limitatamente al riconoscimento di una aggravante) nei confronti dell’imprenditore Vitello, difeso dall’avvocato Angelo Farruggia. Nei suoi confronti la pena rimane quasi la stessa sancita in Appello: 4 mesi e 10 giorni.220:12