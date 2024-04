Ribera, annullato il Festival dell’Agricoltura

“Sebbene a malincuore, ho deciso di annullare il Festival dell’Agricoltura che si sarebbe dovuto tenere a maggio”. Lo dice Matteo Ruvolo, sindaco di Ribera, centro rinomato per la sua produzione di agrumi e sede del consorzio “Arancia Riberella Dop”.

“I nostri produttori – aggiunge il primo cittadino – stanno attraversando un momento drammatico causato dalla siccità, non è il momento di fare festa”. Una decisione che, da parte del comune, vuole essere un segno di vicinanza e solidarietà per la grave crisi idrica. “Stiamo vivendo – osserva Ruvolo – una fase di siccità senza precedenti, che sta mettendo a dura prova l’economia del nostro territorio, compromettendo le produzioni agricole e minacciando la sostenibilità economica dell’intera comunità. Noi – prosegue il sindaco – siamo al fianco dei nostri agricoltori, e insieme a loro lottiamo per la sopravvivenza della nostra terra, della nostra economia, del nostro benessere. In questa situazione eccezionale – dice – la sola priorità è concentrare tutti gli sforzi per cercare di garantire l’accesso all’acqua per le famiglie e per le attività agricole, mettendo in campo ogni iniziativa al fine risolvere, o almeno di mitigare, la crisi idrica. Torneremo ad organizzare il festival dell’agricoltura non appena la situazione legata alla crisi idrica lo permetterà”, conclude il sindaco di Ribera.