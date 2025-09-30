Apertura

Maltempo in tutta la Sicilia, domani allerta gialla anche ad Agrigento

Per domani sull'isola sono previste "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori centro occidentali

Il dipartimento regionale della Protezione civile ha emesso per domaniun’allerta gialla per condizione meteo avverse sulla Sicilia. Per domani sull’isola sono previste “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori centro occidentali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”. Le temperature “in sensibile calo”, i venti “tendenti a forti settentrionali” e per i mari “molto mosso, dalla serata, lo Stretto di Sicilia”.

