Apertura

Precipita dal secondo piano di casa, donna in codice rosso

Soccorsa da personale del 118 è stata trasportata con l'elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

Una donna di 57anni è precipitata dal balcone al secondo piano di una palazzina di Mascali, rimanendo gravemente ferita. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe caduta dopo avere perso l’equilibrio mentre era su una scala a forbice sulla quale era salita per pulire i vetri dell’abitazione.

Scattati immediatamente i soccorsi, i sanitari hanno subito constatato le critiche condizioni della vittima dell’incidente e richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato la vittima in condizioni critiche all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è attualmente ricoverata.

Sul posto sono subito intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

