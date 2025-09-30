Migranti: 297 sbarcati a Lampedusa in otto approdi

In totale sono stati otto gli arrivi di migranti a Lampedusa, sette a seguito di soccorsi effettuati dalle motovedette di guardia costiera e guardia di finanza e uno con un tunisino fermato dai carabinieri direttamente al molo Favarolo. I gruppi, salpati dalla Tunisia e dalla Libia, erano composti da un minimo di quattro persone fino a un massimo di 69, tra cui cittadini egiziani, eritrei, iraniani, siriani, sudanesi e somali. Tre degli arrivi sarebbero partiti da Sfax e Al Mahdia. Un tunisino ha riferito di avere viaggiato su un kayak, imbarcazione che non e’ stata rintracciata. Tutti i migranti sono stati trasferiti nell’hotspot di contrada Imbriacola dove al momento si trovano 505 persone.