Nessuna offerta per riqualificazione terme Acireale e Sciacca, Schifani: “al lavoro su nuovi bandi” 

Nessuna offerta è arrivata alla Regione Siciliana allo scadere del termine fissato per oggi, alle 12, per la riqualificazione e la gestione degli impianti termali di Acireale, in provincia di Catania, e di Sciacca, nell’Agrigentino.

“Prendiamo atto dell’esito – ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani– che non è quello auspicato. Nonostante sul portale, per visualizzare gli atti di gara, ci siano stati 58 accessi qualificati per Acireale e 61 per Sciacca, non sono seguite proposte effettive. Un dato che conferma, comunque, un interesse da parte degli operatori. Anche per questo non demordiamo. Gli uffici sono già al lavoro per predisporre nuovi bandi che possano essere più attrattivi per gli operatori economici privati. Resto convinto della necessità di restituire alla Sicilia due poli di eccellenza del turismo termale come Sciacca e Acireale, da troppo tempo abbandonati a se stessi in nome di scelte politiche e imprenditoriali incomprensibili. Così come sono sicuro della validità di un progetto che può rappresentare una grande opportunità per gli investitori e per il territorio. Sono certo che riusciremo, nonostante tutto, a mantenere anche questo impegno con i siciliani. Le risorse, 90 milioni del Fondo sviluppo e coesione, ci sono, andiamo avanti”.

“Quanto dichiarato a caldo dal presidente Schifani ci incoraggia, e la città di Sciacca continuerà ad essere al suo fianco nelle iniziative che intenderà assumere in favore del recupero del nostro patrimonio termale”. Lo dice il sindaco di Sciacca Fabio Termine in riferimento alla mancanza di offerte al bando della Regione per l’individuazione di un partner privato per riqualificare e riaprire le terme. “Non ci arrendiamo – aggiunge Termine – e Sciacca andrà avanti con la stessa compattezza e unità, civica e politica, dimostrate fino ad oggi, sostenendo ancora, e con fiducia, l’azione del governatore”. “Il quale – conclude il primo cittadino – per rilanciare le nostre terme, sta dimostrando di essere ancora più determinato di prima”.