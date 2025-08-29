Apertura

Maltratta la compagna con la figlia di 11 mesi in braccio: arrestato

E' stata la donna a chiamare i Carabinieri che sono riusciti a bloccare il 34enne

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un uomo di 34 anni, già già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato arrestato dai carabinieri a Riesi, in provincia di Caltanissetta, per maltrattamenti in famiglia. I militari hanno ricevuto la telefonata di una donna che segnalava di essere stata aggredita dal compagno.

I carabinieri l’hanno trovata in strada, con in braccio la figlia di 11 mesi, mentre veniva ancora strattonata con violenza dal compagno, arrestato in flagranza. Il Gip di Caltanissetta, su richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere dell’indagato per i reati di maltrattamento aggravato e di tentata estorsione.

