Nuova illuminazione per la Cattedrale di Agrigento, il regalo di Festivalle

Sabato ?? ????????? inaugureremo la nuova illuminazione del Duomo con un doppio evento: alle 22 lo show di ????? ??????, a seguire il live di ?????????!

La Cattedrale di ????????? si accende con un nuovo appuntamento targato ?????????? ???, grazie al sostegno del nostro main sustainability partner Plenitude

Dopo il successo della nona edizione appena conclusa, FestiValle regala ad Agrigento una nuova luce all’insegna della sostenibilità. Un lascito alla città con interventi di efficientamento energetico con fari LED di ultima generazione valorizzano la facciata del Duomo, mentre una speciale illuminazione artistica rende unica la scenografia della scalinata.

Un doppio evento che vedrà alle 22 lo show di Carlo Amleto artista poliedrico e versatile: comico, musicista e attore siciliano. Dalla formazione come pianista jazz al teatro, fino al successo televisivo (Rai 2 e Gialappa’s Show), ha conquistato il pubblico con il suo celebre “Tg Zero”, parodia musicale dei telegiornali. Come cantautore ha firmato e interpretato brani di successo come “Trittaralla” e “Compà”, che confermano il suo eclettico talento.

A seguire il live della Producer e musicista, Whitemary che ha saputo creare un linguaggio ibrido tra elettronica contemporanea e jazz, tra sintetizzatori e songwriting. Con i suoi lavori “Radio Whitemary” (2022) e “New Bianchini” (2024), si è ritagliata uno spazio originale e personalissimo nel panorama musicale contemporaneo, collaborando anche con personaggi come Bruno Belissimo e Ditonellapiaga.