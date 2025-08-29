Ultime Notizie

Chiede soldi ai turisti per parcheggio, arrestato

Il 30enne è stato così condotto nel carcere di Piazza Lanza

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

Un 30enne tunisino è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania. Gli agenti sono intervenuti nella centralissima via Lavandaie dove era stato segnalato un parcheggiatore abusivo che, con insistenza, chiedeva denaro infastidendo alcuni turisti intenti a parcheggiare la loro auto. Non appena arrivati, i poliziotti hanno immediatamente individuato l’uomo oggetto della segnalazione, procedendo alla sua identificazione. Dagli accertamenti è emerso che a carico del 30enne pendeva un ordine di esecuzione di misura cautelare degli arresti domiciliari in sostituzione della misura del divieto di dimora nel Comune di Ragusa, poiché responsabile di maltrattamenti nei confronti della ex compagna. Dal momento che la misura restrittiva si è rivelata ineseguibile, essendo l’uomo senza fissa dimora, su richiesta di aggravamento del pm il gip di Ragusa ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dai poliziotti. Il 30enne è stato così condotto nel carcere di Piazza Lanza. 

