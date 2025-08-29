Evitò suicidio di un uomo, al finanziere Idone “Il Sigillo di Empedocle- Encomio Civico”

Il Sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello ha conferito la prestigiosa onorificenza civica “Il Sigillo di Empedocle- Encomio Civico”, all’ Appuntato Scelto in forza alla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza empedoclina Vincenzo Idone, come riconoscimento per il gesto eroico che ha evitato il compiersi di una tragedia sul Viadotto Akragas, dove un uomo sessantenne stava per lanciarsi nel vuoto volendo porre fine alla sua vita.

Nel corso della cerimonia, che ha visto la partecipazione del presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori e le massime autorità militari e civili della Città, il Sindaco Martello ha voluto porgere un saluto di commiato al Capitano Vincenzo Alberto Martone, che dal 1 settembre cederà il comando della Sezione Operativa Navale di Porto Empedocle al Capitano Carlo Mastrosimone.

Nel dare il benvenuto al Capitano Mastrosimone, il Sindaco ne ha elogiato la professionalità e l’esperienza, essendo l’ Ufficiale attualmente in forza al Gruppo Aeronavale di Messina con il prestigioso ruolo di Comandante di un Pattugliatore Veloce; auguri di buon lavoro per il nuovo incarico anche al capitano Martone.