La carcassa di una pecora al Parco Icori, un gruppo di sportivi: “era ferita, ma nessuno l’ha aiutata”

La carcassa di una pecora si trova all’ingresso del Parco Icori. Tre giorni fa un gruppo di sportivi aveva segnalato alla polizia locale di Agrigento la presenza dell’animale ferito. Oggi il triste epilogo. La pecora dopo giorni di agonia, è deceduta; ormai é una carcassa piena di mosche e cattivo odore.

“Abbiamo chiamato la municipale, fornito i nominativi, le condizioni dell’animale e il fatto che fosse di qualcuno quindi che sarebbe stato necessario aiutarla o restituirla al proprietario, abbiamo detto inoltre che saremo rimasti in zona e ci hanno rassicurato dicendo che avrebbero preso provvedimenti. Dopo 2 ore la pecora rimase lì”. Questa la denuncia di uno degli sportivi che racconta l’episodio sul gruppo facebook “Agrigento Punto e a Capo”.

“Il giorno successivo sono tornato al parco e la pecora era ancora lì. Gli fornimmo dell’acqua in una ciotola e ricominciammo il giro delle chiamate”, prosegue nel racconto l’agrigentino. “Abbiamo chiamato l’ambientale e ci disse di chiamare la polizia municipale; Abbiamo chiamato la municipale e ci dissero che loro si occupano solo di cani e gatti e carcasse e di chiamare un altro numero che non ha mai risposto. Abbiamo richiamato la municipale e ci hanno detto di chiamare l’Asp; Abbiamo chiamato l’asp che ci chiede di rimanere in attesa e che ci avrebbe passato il veterinario che non ha mai risposto. Insomma la pecora ormai é una carcassa piena di mosche e cattivo odore. Ho chiamato la municipale per farlo rimuovere ma loro rimuovono solo cani e gatti. Apposto! Ottimo lavoro Comune di Agrigento“, si legge a conclusione della nota.