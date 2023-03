Mandorlo in Fiore, è il giorno della Fiaccolata: tutto quello che c’è da sapere

Tutto pronto per la Fiaccolata dell’Amicizia, forse l’appuntamento più atteso dell’intera edizione del Mandorlo in Fiore. Dopo quattro anni di stop dovuto alla pandemia, ventidue gruppi folcloristici di tutto il mondo sfileranno per le vie del centro di Agrigento. È atteso il pubblico delle grandi occasioni con migliaia di persone che parteciperanno alla marcia caratterizzata da balli e canti popolari. I gruppi si riuniranno davanti il Municipio di Agrigento, in piazza Pirandello, intorno le 17. Poi scenderanno lungo via Atenea ma la vera Fiaccolata partirà da piazza Vittorio Emanuele, intorno le 18, e si concluderà al Viale della Vittoria. Per l’evento è stato predisposto un piano straordinario che cambia totalmente la viabilità in città. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

COME CAMBIA LA VIABILITÀ

Nei giorni 9-10-11 marzo verrà istituito il divieto di sosta con rimozione al Viale della Vittoria dalle ore 08:00 fino a cessato bisogno nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele Orlando e via del Piave. Divieto di sosta in piazza Pirandello a partire dalle ore 14:00 fino a cessato bisogno; chi proviene da via BacBac, per raggiungere via Empedocle o via Garibaldi, dovrà transitare per via Amendola; I residenti di via Barone, provenienti da piazza Sinatra, per raggiungere le loro abitazioni possono transitare a sinistra per piazza Pirandello (lato panificio); chiusura al traffico veicolare in via Atenea a partire dalle ore 14:00 fino a cessato bisogno; divieto di sosta con rimozione in piazza Vittorio Emanuele, nel parcheggio accanto la Prefettura; chiusura al traffico in direzione Piazza Marconi, all’altezza delle Poste Italiane, con possibilità per chi proviene da via Imera di svoltare a sinistra per via Cicerone, via San Vito e viadotto Garibaldi; divieto di sosta in piazza Aldo Moro con chiusura di tutta la piazza e al traffico veicolare nelle discese del Centro Estetica e dell’Unicredit a partire dalle ore 14:00; divieto di sosta e circolazione in piazza Stazione a partire dalle ore 15:00; divieto di sosta e circolazione e chiusura al traffico in Salita Coniglio; divieto di sosta e rimozione, a partire dalle ore 14:00, con chiusura al traffico veicolare al Viale della Vittoria; chiusura al traffico di via Crispi, all’altezza dell’Hotel della Valle; chiusura al transito veicolare in via Delle Torri, all’incrocio con piazza Marconi; chiusura al traffico di via Empedocle all’altezza del tunnel Piedigrotta ad eccezione dei residenti; chiusura al traffico e transito veicolare in via Acrone, tra l’incrocio con via Esseneto e piazza Stazione, ad eccezione di quanti devono raggiungere il parcheggio all’interno della stazione delle Ferrovie dello Stato.

AREE DI PARCHEGGIO

Via Cicerone; via Papa Luciani; via San Vito; via De Gasperi; via Plebis Rea; via XXV Aprile; via Acrone; via Empedocle pluripiano.

AREE SOSTA BUS TURISTICI

Viale Sicilia (Fontanelle); Via Parco Mediterraneo (Villaseta); Monserrato; piazzale Caratozzolo (San Leone); piazza del Vespro (Villaggio Mosè)