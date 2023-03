Mandorlo in Fiore, è il giorno della finale: chi vincerà il Tempio d’oro?

Mandorlo in Fiore, atto conclusivo. C’è grandissima attesa per la giornata finale della 75ª edizione in cui si assegnerà l’ambito Tempio d’oro. La kermesse giunge oggi al termine dopo una settimana di sfilate, balli e spettacoli. La cerimonia conclusiva è in programma questo pomeriggio, a partire dalle 17, alla Valle dei Templi di Agrigento dove è previsto il pubblico delle grandi occasioni. Quasi cinquemila i biglietti venduti.

The last dance. Questa mattina i ventidue gruppi provenienti da tutto il mondo si sono ritrovati – come tradizione – davanti il Municipio. Il corteo si dirigerà a partire dalle 10 lungo via Atenea, piazza Vittorio Emanuele, piazza Marconi per poi esibirsi al Viale della Vittoria. Agrigento è in festa con migliaia di persone che stanno assistendo all’ultima sfilata. A Porta di Ponte, ad attendere i gruppi, ci sono diverse bande musicali che stanno allietando i presenti: l’associazione della fanfara dei peloritani, la banda Vincenzo Bellini di Agrigento (diretti dal maestro Mangione) e la banda dell’esercito.

COME CAMBIA LA VIABILITA’

Per la giornata conclusiva, così come era stato in occasione della Fiaccolata dell’Amicizia, la viabilità ad Agrigento è stata stravolta. Dalle 12 è chiusa al traffico la via Passeggiata archeologica all’altezza dell’incrocio con via Petrarca, ad eccezione dei residenti; via Panoramica dei templi chiusa in direzione rotonda Giunone; vietato il transito anche a Porta Aurea in direzione Posto di ristoro e anche in viale La Loggia. Chiusa anche via Caduti di Marzabotto nel tratto che concude alla zona di Porta Aurea. In Piazza Pirandello insiste il divieto di sosta. Quanti provengono da via Bac Bac, per raggiungere la via Empedocle, la via Garibaldi e la via Orfane/Barone devono transitare per la via Amendola. I residenti di via Orfane/Barone, provenienti da piazza Sinatra, per raggiungere le loro abitazioni possono transitare a sinistra per piazza Pirandello (lato panificio) per immettersi nelle vie. La via Atenea è chiusa al traffico. Piazza Vittorio Emanuele è chiusa al transito in direzione piazza Marconi all’altezza delle Poste, con possibilità per chi proviene dalla via Imera di svoltare a sinistra per via Cicerone, via San Vito e la bretella del viadotto Garibaldi, mentre in piazza Aldo Moro è stato imposto il divieto di sosta con rimozione ambo i lati e la chiusura al transito veicolare nelle discese lato Centro Estetica e lato Banca Unicredit. In piazza Marconi è imposto il divieto di sosta. Divieto di sosta in salita Coniglio e al Viale della vittoria nel tratto tra l’incrocio con piazza Marconi e via Duse. Traffico bloccato, ma senza divieto di sosta, sempre al viale della Vittoria all’altezza dell’ex caserma dei vigili del fuoco. La via Crispi è chiusa al transito, in direzione piazza Marconi all’altezza dell’Hotel della Valle, ad eccezione dei residenti e dei veicoli che trasportano persone diversamente abili, ed è chiusa anche all’altezza dell’incrocio con via Sturzo, con obbligo di svolta a destra verso via Crispi a valle. Chiuse inoltre via delle Torri, va Empedocle e via Acrone, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Esseneto e piazza Marconi, ad eccezione di chi deve raggiungere il parcheggio presente all’interno della stazione ferroviaria. Chiusa al traffico anche le vie Demetra e Artemide in direzione verso via Gramsci, tranne per chi deve raggiungere il cimitero. Niente auto anche in via Imera in direzione piazza Vittorio Emanuele e viadotto Garibaldi, tranne che per i residenti. Chiuso al traffico anche piazzale Rosselli, che ospiterà solo i mezzi degli artisti partecipanti: quindi chi arriva da via Ragazzi del 99 e via Cicerone non potrà girare intorno alla stazione dei bus ma verrà indirizzato verso il viadotto Garibaldi.