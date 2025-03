Maxi furto in mini market, portati via 15 mila euro tra soldi e smartphone 

Colpo grosso in un mini market nel centro di Canicattì. Ignoti malviventi, dopo aver forzato l’ingresso, sono riusciti ad entrare nell’esercizio commerciale gestito da afgani in corso Umberto I. I ladri sono riusciti a portare via 15 mila euro tra soldi contanti e circa venti smartphone.

L’attività, oltre ad essere un market, è anche un punto Money Transfer utilizzato da molti immigrati per inviare denaro alle famiglie all’estero. Ad entrare in azione certamente più di due persone con volto travisato. La zona, così come l’esercizio commerciale, è coperta da numerose telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso la scena. Al via le indagini dei carabinieri che hanno già acquisito i filmati nella speranza di individuare i responsabili del maxi furto.