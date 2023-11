Maxi sbarco a Lampedusa: oltre 400 migranti stipati su barcone

Maxi sbarco a Lampedusa. Un peschereccio carico di persone e’ stato trainato dalla Guardia costiera fino al porto dell’isola delle Pelagie. A bordo, secondo la prima stima, 435 Migranti di cui 15 donne e 11 minori non accompagnati provenienti dalla Libia di varie nazionalità: Siria, Egitto, Bangladesh, Pakistan, Marocco, Palestina, Etiopia, Iraq, India. Sulla banchina stanno intervenendo, in massa, polizia, Croce rossa e personale sanitario del poliambulatorio, per trasferire i migranti presso l’hotsport di contrada imbriacola che, era stata svuotato, dopo gli ultimi sbarchi dei giorni scorsi. Lo scorso 21 ottobre un altro grosso sbarco con 245 persone su un peschereccio di 20 metri, salpato da Zwara, in Libia.