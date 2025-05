Amministrative, il candidato sindaco Aucello presenta la lista “Siamo Realmonte”

Leonardo Aucello ha presentato la lista “Siamo Realmonte”, a sostegno della sua candidatura a sindaco di Realmonte. L’incontro, molto partecipato dalla cittadinanza, ha segnato l’inizio ufficiale di una nuova sfida politica all’insegna dell’impegno civico e della passione per il territorio.

La lista Siamo Realmonte si presenta come un gruppo compatto, eterogeneo e determinato, formato da donne e uomini che portano con sé esperienze, professionalità e storie personali radicate nella comunità realmontina.

Nel corso della presentazione, Aucello ha condiviso la sua visione di futuro per Realmonte, sottolineando l’importanza di costruire un’amministrazione vicina ai cittadini e capace di rispondere con concretezza e passione alle sfide del presente. “Oggi più che mai, Realmonte ha bisogno di persone che non si arrendano, che sognano e agiscono. Insieme a me c’è una squadra straordinaria: Siamo Realmonte.

Una lista fatta di donne e uomini capaci, onesti, appassionati. Avere al mio fianco queste persone era un sogno. Oggi è realtà.”

Questi i candidati al consiglio comunale:Rosalia Anastasi (in Neri) – Imprenditrice nel settore turistico e già amministratrice comunale, si è distinta per la sua costante difesa del territorio.

Domenico Coco – Militare dell’Esercito Italiano con esperienza in giunta; si è speso per la riqualificazione scolastica e il dialogo tra cittadini e istituzioni.

Gerlando Frumusa – Geometra, promotore dello sport come strumento educativo per le nuove generazioni.

Angelo Incardona – Militare dell’Aeronautica e già consigliere comunale, apprezzato per affidabilità e preparazione.

Daniel Luparello – Giovane infermiere, sarà il portavoce della Consulta Giovanile, con entusiasmo e spirito di servizio.

Anna Marino – Psicologa clinica, da sempre vicina ai più fragili, unisce competenza, ascolto e umanità.

Anna Monachino – Amministratrice di condominio, concreta e attenta ai bisogni reali della cittadinanza.

Carmelina Piazza (detta Carmelinda) – Insegnante e figura di riferimento per la comunità, impegnata nella promozione dei valori civici.

Irene Pilato – Avvocato, già presidente del consiglio comunale, si è distinta per fermezza e passione amministrativa.

Pietro Puccio (detto Piero) – Dipendente pubblico ed ex sindaco, noto per aver guidato una delle amministrazioni più virtuose della storia recente di Realmonte.

Alfonso Vella – Geometra, esperto di urbanistica e territorio, tecnico stimato per serietà e competenza.

Leonarda Vella (detta Lea) – Insegnante impegnata nel sociale, collabora attivamente con associazioni e parrocchia per rafforzare la coesione della comunità.