“Uomo armato in strada a Favara”, il sindaco Palumbo smentisce la notizia

“Non corrisponde al vero la notizia diffusasi in queste ora di un nostro concittadino chi si aggirerebbe armato per strada”. Con queste parole il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, smentisce la presenza di un uomo armato nelle vicinanze delle scuole, che aveva fatto scattare il panico tra i genitori.

“Ho avuto modo di confrontarmi con i carabinieri della Tenenza di Favara e hanno smentito categoricamente questa voce che ha suscitato tanta preoccupazione soprattutto tra i genitori che avevano i figli a scuola. Invito sempre tutti a non diffondere notizie false, perché si tratta di un reato”, ha concluso il primo cittadino tranquillizzando la comunità attraverso il canale social.