Migranti: in 49 soccorsi a Lampione e portati a Lampedusa

Quarantanove migranti, fra cui tre donne, sono stati soccorsi dalla motovedetta V1300 della Guardia di finanza sull’isolotto di Lampione e sono stati già trasferiti al molo Favarolo di Lampedusa. Hanno dichiarato di essere originari di Benin, Burkina Faso, Ciad, Congo, Costa d’Avorio, Guinea, Mali, Nigeria e Sudan e d’essere salpati, con un barchino di 7 metri in metallo, alle 23 di giovedì da Sfax, in Tunisia, pagando tremila dinari a testa. L’imbarcazione non è stata trovata.