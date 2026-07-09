Agrigento

“Minacce ai carabinieri durante perquisizione”, assolti due fratelli 

La vicenda risale al 2020 quando i carabinieri della stazione di Villaseta effettuarono una perquisizione a carico dei due fratelli

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nessuna minaccia ma soltanto un atteggiamento di insofferenza al controllo. Il gup del tribunale di Agrigento, Laerte Conti, ha assolto due fratelli agrigentini dall’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di Giuseppe e Andrea Sottile, 38 e 27 anni, già noti alle forze dell’ordine per essere stati coinvolti nei recenti blitz contro le cosche di Villaseta e Porto Empedocle. La Procura di Agrigento aveva chiesto la condanna di entrambi.

La vicenda risale al 2020 quando i carabinieri della stazione di Villaseta effettuarono una perquisizione a carico dei due fratelli. Secondo l’accusa, che però non ha trovato conferma nel processo, i Sottile avrebbero reagito malamente all’accertamento con frasi minatorie rivolte ai militari dell’Arma. Il giudice, tuttavia, ha accolto le tesi degli avvocati Salvatore Cusumano e Davide Casà, assolvendo i due imputati. 

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