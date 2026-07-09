Kart, Manuel Romano piccolo “Kimi” di Racalmuto

C’è un giovane talento di Racalmuto che sta facendo parlare di sé nel mondo del karting. Manuel Romano, da noi ribattezzato il “piccolo Kimi di Regalpetra” per il suo talento e la sua passione per i motori, ha conquistato un prestigioso risultato sul circuito internazionale di Sarno, confermando le sue qualità al volante.

Una passione,la sua, trasmessa e curata dal padre Leandro, appassionato di automobilismo.

Il giovane pilota di Racalmuto ha iniziato il suo percorso lo scorso gennaio entrando a far parte della Scuola Federale ACI Sport, partecipando al Kart Summer Camp 2026, un’importante iniziativa dedicata alla formazione dei futuri campioni del motorsport italiano.

Nel corso del camp, Manuel, insieme ad altri 31 giovani piloti provenienti da tutta Italia, ha seguito un intenso programma formativo sotto la guida degli istruttori federali ACI Sport e dei tecnici Tony Kart, con il sostegno di Cetilar, main sponsor della scuola. Le giornate hanno alternato lezioni teoriche, briefing tecnici ed esercitazioni pratiche in pista, affrontando temi fondamentali come traiettorie, frenata, sicurezza e rispetto delle regole di gara.

Il circuito di Sarno, teatro recentemente dei Campionati Europei KZ e del Campionato Italiano ACI Karting, ha rappresentato una palestra d’eccellenza per questi giovani talenti. Qui Manuel ha avuto modo di affinare la propria tecnica, dimostrando grande capacità di apprendimento e maturità in pista.

Il brillante risultato ottenuto, avendo registrato un ottima tempistica, rappresenta un importante riconoscimento per il giovane pilota racalmutese e lascia intravedere un futuro ricco di soddisfazioni. Con impegno, determinazione e una formazione di alto livello, Manuel Romano continua a coltivare il sogno di seguire le orme dei grandi campioni del motorsport, portando con orgoglio il nome di Racalmuto sui circuiti italiani.