Centrodestra, non si placa lo scontro a distanza, Alonge replica a Spataro: “Fallirebbe anche a bocce”
La ex coalizione è ormai in preda ad una crisi di nervi dopo la spaccatura registratasi con l'elezione di Giovanni Civiltà
“Replico alle dichiarazioni del neo consigliere di Fratelli d’Italia Pasquale Spataro, osservando che di certo non accetto, ciò decisamente, lezioni da parte di chi in dieci anni è migrato in ben cinque gruppi politici”.
Inizia così la nota di replica firmata dal consigliere comunale Mpa Dino Alonge, che interviene dopo l’attacco sferrato nei giorni scorsi proprio da Spataro alla sua persona. “Peraltro – aggiunge – ben conosciamo le ragioni dell’ultimo approdo a Fratelli d’Italia, evidentemente la coerenza per il consigliere Spataro è un mondo oscuro. Chi scrive ben conosce la genesi del voto disgiunto che ha fatto da protagonista nelle recente campagna elettorale. Genesi ed evoluzione che il consigliere Spataro con il suo enorme acume politico conosce in tutte le sue sfaccettature”.
Insomma, la sconfitta brucia ancora a tutti, e nessuno ha ancora smesso di distribuire le responsabilità.
“Invece di pensare a chi scrive – conclude Alonge – rifletta sui voti mancanti al consigliere Piparo che probabilmente ha mancato l’elezione per problemi interni al suo partito. Infine, in ordine al timing, sorrido, tenuto in conto che Spataro probabilmente farebbe cilecca pure a bocce”.