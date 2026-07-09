Calcio

Akragas SLP, Ernesto Russello direttore sportivo

Riconfermato anche Giancarlo Rosato nel ruolo di Direttore Generale.

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

L’AKRAGAS SLP annuncia Ernesto Russello come nuovo Direttore Sportivo per la stagione 2026/27.

Un ritorno a casa per Russello, che con la maglia biancazzurra ha già vinto il campionato di Eccellenza 2022/2023. Un curriculum di livello noto a tutti: negli ultimi due anni e mezzo alla Nissa ha conquistato il campionato di Eccellenza e vissuto un anno e mezzo in Serie D, maturando un’esperienza importante ai vertici del calcio siciliano.

“Esperienza, competenza e vittorie: le basi giuste per costruire insieme nuovi traguardi”, si legge nella nota della società che ha riconfermato anche Giancarlo Rosato nel ruolo di Direttore Generale.
Uno degli artefici della storica promozione conquistata il 31 Maggio, Rosato sarà ancora al timone del progetto biancazzurro per la stagione 2026/27. “Chi ha costruito il sogno, ora lo porta avanti”, dichiara la società.

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